tribulations du Sud de la France

Le quartier de Chaillot est principalement caractérisé par les riches immeubles et hôtels particuliers qui ornent les très larges avenues percées par le baron Haussmann à la chute de l’Empire. Chacune d’entre elles convergent vers la majestueuse place du Trocadéro. Consulats et ambassades occupent certains hôtels particuliers. Mais dans cette partie de Paris, on trouve surtout de nombreux musées, dont plusieurs dans le Palais de Chaillot (de la Marine, de l’Architecture et du Patrimoine…). Cet immense bâtiment de style néoclassique composé de quatre pavillons monumentaux fut édifié en 1937 pour l’Exposition universelle. Un vaste parvis sépare ses deux immenses ailes courbes. Orné de statues et de bassins. Il s’ouvre sur une large terrasse d’où l’on a une vue magnifique sur la Seine, la tour Eiffel et, au fond, l’École militaire.





Une autre des particularités remarquables de ce quartier de Chaillot est d’être enclavé entre la Seine et… le bois de Boulogne. Et oui, ce gigantesque poumon vert fait toujours parti de Paris ! Sur 856 ha, allées droites ponctuées de plusieurs carrefours en étoile relient les différentes portes de l’enceinte. Parcours sportifs, pistes cyclables, allées cavalières font le bonheur des promeneurs. Nous conseillons aux lecteurs de s’y aventurer car il offre, en outre, à voir des particularités architecturale assez étonnantes : grottes, cascades, pagodes et même un chalet suisse d’origine. Dépaysement garanti ! De plus, le parc de Bagatelle, au cœur du bois, propose une étonnante collection de plantes et une roseraie célèbre. Et puis, pour les enfants, le Jardin d’Acclimatation est un vrai bonheur. Relié par un petit train qui part toutes les 15 minutes de la porte Maillot, il recèle des jeux et manèges, des animaux, le traditionnel Guignol, spectacle de marionnettes, un potager… Un paradis de loisir et de pédagogie.