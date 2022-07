Maison D'Aqui : ces villages Catalans rénovés dans le 66

Petite visite dans l'arrière pays de Perpignan, dans le 66. Là où les vieilles habitations sentent bon l'Espagne. Et du vieux bâti on en trouve partout en catalogne Nord : dans les Fenouilledes, en Vallespir, en Capcir...

Et voila que l'on découvre un superbe village presque entièrement rénové par des entreprises de construction de Perpignan qui s'appellent maison d'Aqui ou Tous Travaux rénovation . Admirez le superbe travail de rénovation des vieilles pierres :

https://www.tous-travaux-renovation.fr/renovation-rivesaltes-saint-esteve-baixas-estagel-latour-de-france-fenouilledes.html

Un véritable travail de restauration et préservation du patrimoine de l'arrière pays catalan. Tout simplement magnifique. le village s'appelle Sournia ou alors est-ce Lesquerde sur les hauteurs de Saint paul les fenouilledes d'où on a une vue superbe sur le Canigou. je ne sais plus. mais ce travail sur les vieilles pierres m'a vraiment marqué.