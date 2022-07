Foix en Ariège classée «Station Tourisme»

Avec plus de 90 000 visiteurs par an au château de Foix, la cité de Gaston Fébus tire son épingle du jeu en matière d'offre touristique. Une position qui vient d'être confortée par son classement de «Station Tourisme»



Cette dénomination répond à des critères sélectifs exigeants sur la diversité des modes d'hébergement, la qualité de l'animation, des facilités de transport et d'accès ainsi que la qualité environnementale.

Des critères sélectifs Avec ce précieux label, Foix rentre ainsi, à l'instar de Mirepoix en 2012 et d'Ax les Thermes en septembre 2013, dans le club très fermé des communes garantissant un certain niveau d'accueil et d'équipement aux visiteurs.



Foix avait de nombreux atouts car depuis plusieurs années les élus mènent une véritable politique structurelle d'aménagement du territoire, en relation avec l'intercommunalité: aménagement d'un centre nautique, de zone de développement économiques mais également de projets propres de la ville: parc de Bouychères, réhabilitation du centre ancien, rénovation de maison à Foix dans le centre historique...



Un label gage de qualité

Il s'agit bien là d'un label d'excellence qui laisse augurer d'un bel avenir pour la ville préfecture qui tend peu à peu à changer d'image comme le directeur de l'ADT: «le parc de Bouychères que nous venons d'inaugurer, le centre aquatique et le festival de jazz sont autant d'ingrédients qui garantissent la présence de visiteurs pendant plusieurs jours sur le territoire. Une enquête de clientèle a été réalisée récemment dans laquelle les visiteurs interrogés ont indiqué que Foix pour eux c'était la montagne. Avec le Pech et les sommets enneigés qui se découpent au loin on peut le croire !"



La tendance actuelle enregistre un net recul des activités de pleine montagne où il faut en baver pour atteindre les sommets, les gens aspirent à des loisirs plus doux, ils veulent certes de la marche à pied avec un accès pleine nature mais une nature mise en forme, avec pas loin des terrasses de restaurant, des services, des commerces, un accès au jacuzzi.



Bref la ville à la montagne et ici il y a un vrai potentiel»



Ce classement accordé pour douze ans par décret ministériel est un gage de qualité pour les touristes et un enjeu pour l'avenir du territoire car il permet d'avoir accès à d'importantes dotations d'Etat.



De plus il vient conforter le label Grands sites Midi-Pyrénées accordé par la Région en 2012.