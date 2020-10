Couleurs d'Automne dans le Donezan

L’arrière-saison est en général très belle dans les Pyrénées surtout dans le Donezan.



Avec plus de 8 500 hectares de forêt et ses étangs à couper le souffle, le canton de Quérigut est communément appelé le «Québec ariégeois» à quelques km de Foix et ses maison 5 pièces en vente ...



Exit les érables du Québec, ici ce sont les merisiers qui sont les maîtres.

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2011 aura lieu la 3ème édition du week-end «Couleurs d’Automne»; un week-end immanquable à l’approche du repos hivernal.



Le vendredi, une sortie «brame du cerf» est prévue. Son cri impressionnera plus d’un visiteur.

Au programme du samedi, une balade «Découverte faune» est organisée à partir de 9h. Il faudra se présenter à la salle d’exposition de Quérigut.



En cette saison, l’heure est propice à la cueillette des champignons, des noisettes, des baies et des fruits sauvages. Les randonneurs deviendront de véritables hommes des bois.



Pour compléter cette balade pittoresque, une conférence sur la faune se tiendra à 17h30 à Quérigut.

Une exposition «Faune» sera aussi présentée pendant tout le week-end. A la fin de la journée, un repas d’automne sera animé par un conteur québécois suivi d’un bal country.



Le dimanche, un marché de produits régionaux se tiendra le matin à Quérigut. Les visiteurs pourront assister à la fabrication de jus de pomme et à des démonstrations de pressoir à fruits toute la journée.



Un concours de photos est également prévu. Le jury se réunira à 16h pour délibérer.



A noter que le samedi et le dimanche, de 14h à 18h, le château d’Usson et la Maison du Patrimoine ouvriront exceptionnellement leurs portes. Une manière de plonger au cœur de l’épopée cathare.