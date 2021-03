2020 année des Pyrénées

Au cœur de l’été si vous n’êtes pas encore fixés sur votre destination vacances, n’hésitez plus, choisissez les Pyrénées!



Le meilleur moyen de découvrir le massif «c’est d’aller à pied» comme disait Rousseau, une mise en jambe de 420 kilomètres, des plages d’Hendaye aux rivages de la Méditerranée, en passant bien entendu par le département de l’Ariège réputé pour ses activités de montagne et ses loisirs de pleine nature, ses grands sites historiques et ses festivals et son bien vivre



Les Pyrénées, au-delà du massif, c’est une aire d’influence qui se partage en trois Etats (la France, l’Espagne, l’Andorre) où pas moins de 17,7 millions d’habitants (environ 3,6% de la population européenne) parlent sept langues différentes (sans compter les patois et autres dialectes des différentes vallées).



Cette montagne constitue un habitat très ancien comme le prouve l’Homme de Tautavel (66) (voir visite du musée de Tautavel ) dont l’existence remonte à près de 450 000 ans avant notre ère ou encore la sublime grotte ornée de Niaux (09) qui abritait les Magdaléniens entre 15 000 et 10 000 ans av. J-C.



Trois grandes voies permettent la traversée de la chaîne dont deux sentiers de grande randonnée: le GR10 côté français et son homologue espagnol le GR11 (ou la Senda).



Les plus audacieux préfèreront la Haute Route des Pyrénées (la célèbre HRP) qui flirte avec les plus hauts sommets et les plus méditatifs choisiront certainement le célèbre chemin de Saint Jacques de Compostelle. A chacun son itinérance.