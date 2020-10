2020 année des Pyrénées et de l'histoire

Les Pyrénées, montagnes de la liberté:

Le poids de l’histoire mais aussi celui de la tragédie comme les cathares à Montségur (09), où les ruines du château cathare nous rappelle qu’au fil des siècles les Pyrénées ont toujours joué leur rôle de terre refuge.



Ici le poids de l’histoire est omniprésent : à quelques mètres de la plage d’Hendaye sur l’Ile des Faisans (ou ile de la Conférence), propriété conjointe de la France et de l’Espagne, un monument commémoratif rappelle que c’est ici que s’est tenu la conférence négociant la paix entre les deux pays et que fut signé le Traité des Pyrénées le 7 novembre 1659.



Il mettait fin à plus de vingt ans de guerre entre français et espagnol et préparait le mariage de Louis XIV avec l’Infante Marie Thérèse d’Autriche, fille de Philippe IV d’Espagne qui fut célébré à Saint Jean de Luz le 9 juin 1660.



Ce n’est qu’en 1856 avec le traité de Bayonne que le bornage de la frontière (à l’aide de 602 bornes) prendra son aspect effectif.



Car au-delà de la délimitation de la frontière (qui selon les époques peut fluctuer sur plusieurs kilomètres ) ce traité est important dans la mesure où il règle les usages en matière de pâturage: on parle de traité de lies (alliances) et passeries (paix) toujours en vigueur aujourd’hui au service d’un pastoralisme actif dans des montagnes qui comptent près de 5200 éleveurs et plus de 550 000 hectares d’estives qui se jouent bien des frontières politiques!