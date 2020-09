Haltes en Ariège : chemin du Piémont Pyrénéen Limoux, Quillan

Plus d’une cinquantaine de randonneurs de toute la France se sont retrouvés pour la 3ème itinérance Occitane organisée cet été sur le chemin du Piémont Pyrénéen.



L’occasion de faire de belles rencontres à la découverte de nouveaux territoires mais aussi de promouvoir la sortie du dernier topo guide «Le chemin du Piémont Pyrénéen vers St Jacques de Compostelle»



Une itinérance qui les a conduits sur les routes ariégeoises en passant par l'Aude (Limoux ou la superbe villa avec piscine à Quillan), avec un accueil dans les communes traversées. Le rassemblement était prévu à Mirepoix avec une première visite, une réception sous les couverts de la Bastide et une première nuit sur le terrain de sports municipal.



«Dimanche matin nous sommes ensuite allés à Vals, raconte la président du comité départemental, pour visiter l’église rupestre et ensuite Pamiers. Nous sommes arrivés à Milliane et nous avons emprunté le chemin jacquaire et nous avons été ensuite chaleureusement accueillis par Ginette Rousseau Maire adjoint en charge de la culture et du patrimoine et le personnel du service culturel.



L’après-midi nous nous sommes rendus au Mas d’Azil avec bien sûr la visite de la grotte. Puis ensuite Lescure, St Lizier, le col du Portet d’Aspet avec le passage de relais avec le président du comité départemental de Haute-Garonne»





Cette itinérance aura demandé six mois de préparation. «La fréquentation est sans cesse croissante, poursuit Richard Danis, 40% sont des randonneurs en quête spirituelle, 20% sont des randonneurs qui partent à l’aventure et les autres des marcheurs. La voie représente 520 km dont 140 dans le département de l'Ariège, soit près de 30 jours de randonnée entre Carcassonne, Lourdes jusqu'à Roncevaux, étapes vers Saint-Jacques de Compostelle»



Le topo guide, imprimé à 5 000 exemplaires avec la participation de chaque département traversé, est disponible également à l’Office de tourisme de Pamiers au prix de 15,50 euros et dans les librairies Appaméennes.