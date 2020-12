Grand soleil sur la station d'Ax 3 Domaines - suite

Une station «branchée» où l’on peut adapter sa glisse à ses envies: le ski club propose une section free-style mais également un Snow-park dédié à la glisse tendance mis en musique tous les week-ends: «cette réputation est fondée par la fréquentation des étudiants toulousains qui viennent sur la station avec la formule ski-rail, explique Cyril Bardin, responsable de la communication.





Actuellement, cette formule représente + de 5% de la clientèle annuelle»



De plus à partir du en janvier , débutait le festival «De l’Oxygène pour les oreilles», un concept original où se rencontrent les musiques actuelles (concerts électro, hip hop,...) et les sports de glisse.



Profitant de la station de sports d'hiver, de nombreux concerts sont organisés au cœur du domaine skiable.



Sans oublier les restaurants d’altitude (le tétras et le chalet de la hulotte) qui offrent une restauration de qualité adaptée à toutes les bourses et tous les équipements de la station.



Ski alpin, snow-board, rando, freestyle, télémark… tout est possible à Ax 3 Domaines