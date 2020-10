Voyage à l'île Maurice - suite

Et le combiné Maurice –Réunion ?

Personne ne conteste que l’ouverture de La Réunion sur des clientèles étrangères passe, au moins dans un premier temps, par l’attraction internationale d'un voyage à l'île Maurice à travers des forfaits combinés. Précisons quand même que ces séjours existent depuis des années ; mais dans leur très grande majorité ils concernent une clientèle française métropolitaine. En cela, ils relèvent sans doute plus du sens Réunion---) Maurice que l’inverse (cf propos du ministre mauricien du tourisme en 2007 sur l’apport de clientèle via La Réunion). Au delà des déclarations sur le bien-fondé d’un partenariat pour développer ces produits inter-îles, la concrétisation de cette volonté et la réussite de la démarche supposent ,pour La Réunion, de répondre à une question : quel argument fort incitera un client étranger à étendre son séjour à La Réunion et un tour opérateur à associer l’île à sa programmation Maurice ?

En tout cas une certitude : ce ne sera pas la promesse d’une complémentarité entre un séjour vert-actif-découverte et un séjour bleu- repos-détente, car Maurice offre désormais la gamme complète. On pourra toujours argumenter sur certaines « spécificités » de tel ou tel produit , mais suffiront-elles à faire la différence pour un client potentiel résidant à 10.000 kms des 2 îles avec une vision souvent schématique des attraits d’une île lointaine ? En tout cas, belle problématique marketing !